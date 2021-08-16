Десяток подпорных стен отремонтировали в Красноярске

В Красноярске в ходе комплексного ремонта подпорных стен завершили работы на 10 объектах. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на публикацию МКУ «УДИБ» в Instagram.

Перечень работ по каждому объекту формировался исходя из его общего состояния. Например, некоторые подпорные стены нуждались в полном восстановлении, а другие — только в замене облицовки.

Ремонт завершился на 10 конструкциях, в том числе расположенных на улицах 9 Мая, Лебедева, Железнодорожников, Тотмина, Семафорной, Крайней, Львовской, 40 лет Победы, Охраны Труда. Также была восстановлена гранитная облицовка подпорной стены у памятника воинам-интернационалистов.

Работы продолжаются на пяти объектах. Еще по девяти ведется подготовка проектной документации.

Днем 6 августа около дома № 50а по проспекту 60 лет Образования СССР в Красноярске произошло обрушение подпорной стены. Она полностью уничтожила пять припаркованных под ней автомобилей. В городе ввели режим ЧС. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.