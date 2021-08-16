Прямой эфир
Мир
Байден заявил о готовности США к быстрому коллапсу в Афганистане
Спорт
Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в США из-за визы
Мир
Посол РФ в Афганистане анонсировал встречу с представителем талибов
Политика
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
Общество
Пробы воздуха в промзоне Екатеринбурга не выявили вредных веществ
Мир
СБ ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство
Общество
Ведущие медики посетят ряд регионов РФ в рамках акции «Волна здоровья»
Мир
Захарова оценила реакцию Пентагона на упавших с самолетов афганцев
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков

Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в США из-за визы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не выступит на турнире в Цинциннати (США) из-за трудностей с получением американской визы.

«Мастерс»-класс: как Медведев играл в Торонто и что стало с его рейтингом
Российскому теннисисту предстоит защитить свою позицию в топ-10

«К сожалению, я вынуждена отказаться от участия в турнире Western&Southern Open. Я всё еще в Канаде и жду визу в США», — написала спортсменка 16 августа в своем Twitter.

Она уточнила, что надеется в ближайшее время получить соответствующий документ и приехать для участия в Открытом чемпионате США, который запланирован на 30 августа – 12 сентября.

Турнир в Цинциннати пройдет 16–22 августа, напоминает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что призовой фонд в текущем году составит $1,8 млн.

В настоящий момент Павлюченкова находится на 17-й строчке мирового рейтинга WTA.

15 августа россиянин Даниил Медведев выиграл теннисный турнир серии «Мастерс» в канадском Торонто, переиграв в финале американца Райлли Опелку.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021