Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в США из-за визы

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не выступит на турнире в Цинциннати (США) из-за трудностей с получением американской визы.

«К сожалению, я вынуждена отказаться от участия в турнире Western&Southern Open. Я всё еще в Канаде и жду визу в США», — написала спортсменка 16 августа в своем Twitter.

Она уточнила, что надеется в ближайшее время получить соответствующий документ и приехать для участия в Открытом чемпионате США, который запланирован на 30 августа – 12 сентября.

Турнир в Цинциннати пройдет 16–22 августа, напоминает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что призовой фонд в текущем году составит $1,8 млн.

В настоящий момент Павлюченкова находится на 17-й строчке мирового рейтинга WTA.

15 августа россиянин Даниил Медведев выиграл теннисный турнир серии «Мастерс» в канадском Торонто, переиграв в финале американца Райлли Опелку.