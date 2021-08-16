Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Документ опубликован в понедельник, 16 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному указу, руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию мероприятий стратегии, а также внести соответствующие изменения в ведомственные планы противодействия коррупции и доложить об этом до 1 октября.

Президент также поручил правительству до 15 октября разработать предложения по улучшению механизма отчетности о доходах лиц, замещающих государственные должности. Кроме того, Генпрокуратура и ЦБ до 3 ноября должны подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции.

Также Генпрокуратура должна до 10 декабря должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.

Национальный план также предусматривает анализ коррупционных рисков в ходе безвозмездного включения чиновников в состав руководства национальных корпораций до сентября 2023 года.

Помимо этого, к 2023 году силовые структуры должны предусмотреть запреты на работу в госорганах уличенных в коррупции госслужащих, мера наказаний которых ограничилась штрафом.

В документе утверждается необходимость утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан и другие меры.

17 марта Владимир Путин призвал прокуроров уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией. Как отметил глава государства, в первую очередь это необходимо сделать в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества. Путин также потребовал от прокуроров больше анализировать соответствие доходов и расходов чиновников.