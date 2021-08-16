В Башкирии роженица выбросила из окна роддома чужого ребенка

Следственный комитет (СК) России по республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Стерлитамака, которая, предположительно, выбросила из окна родильного отделения чужого ребенка. Инцидент произошел вечером, 16 августа.

«Следственными отделом по городу Стерлитамак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Стерлитамака по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)», — сообщается на сайте СК республики.

Согласно данным следствия, женщина после родов в палате клинической больницы №1 схватила ребенка другой роженицы и выбросила из окна на третьем этаже. От полученных травм малыш скончался на месте.

Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что в Новотроицке (Оренбургская область) из окна выпал малолетний ребенок. По данным следствия, малыш случайно облокотился на москитную сетку. С полученными травмами его доставили в больницу, где ребенок скончался.