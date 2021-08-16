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В Башкирии роженица выбросила из окна роддома чужого ребенка

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Следственный комитет (СК) России по республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Стерлитамака, которая, предположительно, выбросила из окна родильного отделения чужого ребенка. Инцидент произошел вечером, 16 августа.

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«Следственными отделом по городу Стерлитамак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Стерлитамака по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)», — сообщается на сайте СК республики.

Согласно данным следствия, женщина после родов в палате клинической больницы №1 схватила ребенка другой роженицы и выбросила из окна на третьем этаже. От полученных травм малыш скончался на месте.

Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что в Новотроицке (Оренбургская область) из окна выпал малолетний ребенок. По данным следствия, малыш случайно облокотился на москитную сетку. С полученными травмами его доставили в больницу, где ребенок скончался.

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