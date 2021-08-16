Продолжение Глухарской улицы построят в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга пристроят ещё 308 м к Глухарской улице. Решение о возведении нового участка от Нижне-Каменской улицы до Комендантского проспекта было принято на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, информирует пресс-служба Смольного.

«Новый участок позволит существенно улучшить транспортное сообщение в новостройках микрорайона Каменка», — заявил Беглов.

Как передает телеканал «78», ранее утвердили проекты по продлению Плесецкой улицы, проспекта Авиаконструкторов и Планерной улицы в Приморском районе. Планируется, что финансировать проект будут инвесторы.