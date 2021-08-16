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Более 60 квартир передали медикам Хабаровского края с 2020 года

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Медучреждения Хабаровского края с начала 2020 года получили более 60 квартир, предназначенных для сотрудников. До конца 2021-го служебным жильем планируется обеспечить еще 17 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

По инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева, правительство сейчас рассматривает вопрос о разработке проекта по строительству семи домов на 498 служебных квартир. Из них для медиков будут доступны 363 квартиры, пишет ИА AmurMedia.

Как рассказал начальник управления юридической и кадровой работы, документационного обеспечения минздрава Виталий Петрищев, уже выполнены инженерные изыскания на 24-квартирных дом в Николаевске-на-Амуре. Администрации формируют участки под строительство в городе Бикин и селе Богородское (Ульчский район). Кроме того, планируется спроектировать дома в селах Бриакан и имени Полины Осипенко, а также дом в Хабаровске на 200 квартир (150 из них будут служебными).

Отмечается, что недавние изменения в краевом законодательстве сократили требуемый для приватизации жилья стаж работы с 15 лет до 10 лет. Также оформить в собственность квартиру могут работники, получившие госнаграду.

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