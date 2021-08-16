Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян. Об этом говорится в указе о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 августа.

«Обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению населения на 2021-2024 годы, предусмотрев в том числе проведение соответствующих мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего профессионального и высшего образования», — говорится в документе.

Реализацией данной программы займутся Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством просвещения РФ.

Помимо этого указ предусматривает проведение просветительских мероприятий, направленных «на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям».

«Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» <…> обеспечить во взаимодействии с образовательными и научными организациями проведение в субъектах РФ регулярных публичных лекций по антикоррупционной тематике; обеспечить создание и распространение в сети Интернет контента, направленного на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов», — отмечается в документе.

Кроме того, российский лидер предложил уточнить понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «близкое родство» и «близкие отношения» в антикоррупционном ФЗ.

Ранее в этот день Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции. Он рассчитан на 2021-2024 годы и «реализуется путем осуществления государственными органами, органами местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений». Помимо прочего в документе говорится о поручении президента усовершенствовать порядок отчета чиновников о доходах и расходах, а также проработать доступ прокуроров к банковской тайне в борьбе с коррупцией.