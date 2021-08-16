Новая техника поступила в парк противопожарной службы Приморья

Парк противопожарной службы Приморского края пополнился двумя новыми автомобилями «КамАЗ». Об этом ИА PrimaMedia сообщили в правительстве региона.

Технику направили в Яковлевский район и Лазовский округ. Средства на покупку выделили из краевого бюджета. Отмечается, что ранее в распоряжении приморских пожарных не было подобных машин.

Новый автомобиль «КамАЗ» включает в себя пожарный насос с подачей воды 50 л/с и объемом цистерны 6 т, пожарную автолестницу и гидравлическое оборудование.

Как отметил министр по делам ГОЧС края Александр Златкин, парк спецтехники пожарно-спасательных подразделений обновляется регулярно. Это, в свою очередь, повышает эффективность работы спасателей.

Пополнение автопарка проводится в рамках госпрограммы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края», рассчитанной на 2020–2027 годы.