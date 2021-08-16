Человека зажало в салоне авто в результате ДТП на юго-востоке Москвы
Три автомобиля столкнулись в понедельник, 16 августа, на юго-востоке Москвы. В результате ДТП в салоне одной из машин оказался зажат человек. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Авария произошла на Ставропольской улице в районе дома № 41. В распоряжении телеканала есть кадры с места происшествия.
На них видно, что к месту ДТП уже прибыли экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Ведутся работы по извлечению пострадавшего из машины.
О других пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в этот день на востоке столицы столкнулись два автомобиля. Пострадал водитель одного из них и ребенок-пешеход, на которого отбросило машину.