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Человека зажало в салоне авто в результате ДТП на юго-востоке Москвы

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Три автомобиля столкнулись в понедельник, 16 августа, на юго-востоке Москвы. В результате ДТП в салоне одной из машин оказался зажат человек. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла на Ставропольской улице в районе дома № 41. В распоряжении телеканала есть кадры с места происшествия.

На них видно, что к месту ДТП уже прибыли экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Ведутся работы по извлечению пострадавшего из машины.

О других пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в этот день на востоке столицы столкнулись два автомобиля. Пострадал водитель одного из них и ребенок-пешеход, на которого отбросило машину.

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