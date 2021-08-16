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Сотню тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Енисей

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В Енисейском районе Красноярского края в реку Енисей выпустили 100 тыс. мальков сибирского осетра. Мероприятие прошло при участии сотрудников министерства экологии региона.

Как рассказали в ведомстве, традиционно молодь выпустили в особо охраняемой природной территории «Прутовское мелководье», где вылов рыбы и любая хозяйственная деятельность запрещены. Перед этим специалисты тщательно исследовали водоем, учли экологические, биологические и кормовые характеристики, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Вес одного малька сибирского осетра составляет чуть более 1 г, длина – 3–4 см. Считается, что при таких параметрах молодь уже вполне жизнеспособна и готова к транспортировке до водоема.

Работа по восстановлению популяции ценных пород рыб проводится в Красноярском крае с 2008 года по госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

По словам главы краевого минэкологии Павла Борзых, за эти годы было выпущено более 3,2 млн мальков. «В условиях антропогенной нагрузки на водные биоресурсы искусственное воспроизводство осетровых является эффективным и основным источником пополнения популяции ценной рыбы», — отметил чиновник.

С 2020 года сибирский осетр включен в Красную книгу Российской Федерации.

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