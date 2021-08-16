Около 65 тыс. т зерновых собрали в Приморье

В Приморском крае аграрии собрали около 65 тыс. т пшеницы, овса и ячменя. Работы выполнены на 87%, сообщили ИА PrimaMedia в региональном правительстве.

По данным краевого минсельхоза, сельхозпроизводители убрали 87% территории, засеянной ранними зерновыми культурами. Овса собрано 32,7 тыс. т, пшеницы – 16,9 тыс. т, ячменя — 15,3 тыс. т. Средняя урожайность в этом году увеличилась и теперь составляет 22 ц/га.

В минсельхозе отмечают, что ежегодно под посевы в крае вводят не менее 15 тыс. га новой земли. К 2025 году площадь пашни должна вырасти до 580 тыс. га.

«Это позволит получить валовый сбор зерновых и сои в объеме 1,4 млн т», — объяснил министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края», рассчитанной на 2020–2027 годы.