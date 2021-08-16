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Пробы воздуха в промзоне Екатеринбурга не выявили вредных веществ

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После замера проб воздуха в промзоне на юге Екатеринбурга не было обнаружено предельно допустимой концентрации вредных веществ. Об этом 16 августа сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что для проверки информации о химическом запахе в районе промзоны в поселке Рудный на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части для произведения проб воздуха.

Как сообщается, угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Ранее в этот день источник «Интерфакса» сообщил, что в промзоне в Екатеринбурге прогремел взрыв. Отмечалось, что в поселке Рудный могла произойти утечка химического вещества.

Как рассказали порталу E1.RU очевидцы, местность, где произошел взрыв, накрыло плотным туманом, в воздухе пахло серой. Жители рассказали, что в данный момент туман стелется по Попову логу, но вскоре может добраться до Химмаша.

Ранее, 4 июля, цистерна с серной кислотой разгерметизировалась на предприятии в Тольятти, жидкость вытекла в аварийную емкость. Инцидент произошел в цеху на улице Новозаводской. В результате никто не пострадал, 12 работников были эвакуированы.

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