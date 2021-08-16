Ремонт детской поликлиники в Дальнегорске завершат осенью

В Дальнегорске (Приморский край) осенью этого года планируют завершить капитальный ремонт детской поликлиники. Ход работ проверила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

Как сообщает краевое правительство, рабочие уже завершили монтаж оконных блоков, электросетей, вентиляции и различных коммунальных сетей. Сейчас ведутся работы по отделке помещений и фасада.

Глава минздрава отметила, что у подрядчиков и специалистов больницы есть желание сделать современное и комфортное учреждение. Уже приобретены мебель и современное интерактивное игровое оборудование, пишет РИА «Восток-Медиа».

Ремонт проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сдать объект планируется осенью этого года.

В июле сообщалось, что Дальнегорская центральная городская больница в Приморском крае до конца года получит шесть единиц нового медицинского оборудования. Два электрокардиографа уже установлены.