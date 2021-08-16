Прямой эфир
Мир
Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана
Общество
В Анапе более 10 тыс. жителей остались без света
Мир
Посол РФ в Афганистане анонсировал встречу с представителем талибов
Политика
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
Мир
Двум самолетам бундесвера не дали разрешение на посадку в Кабуле
Мир
СБ ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство
Общество
Ведущие медики посетят ряд регионов РФ в рамках акции «Волна здоровья»
Мир
Лавров обсудил с госсекретарем США ситуацию в Афганистане
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков

Ремонт детской поликлиники в Дальнегорске завершат осенью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дальнегорске (Приморский край) осенью этого года планируют завершить капитальный ремонт детской поликлиники. Ход работ проверила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

Как сообщает краевое правительство, рабочие уже завершили монтаж оконных блоков, электросетей, вентиляции и различных коммунальных сетей. Сейчас ведутся работы по отделке помещений и фасада.

Глава минздрава отметила, что у подрядчиков и специалистов больницы есть желание сделать современное и комфортное учреждение. Уже приобретены мебель и современное интерактивное игровое оборудование, пишет РИА «Восток-Медиа».

Ремонт проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сдать объект планируется осенью этого года.

В июле сообщалось, что Дальнегорская центральная городская больница в Приморском крае до конца года получит шесть единиц нового медицинского оборудования. Два электрокардиографа уже установлены.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021