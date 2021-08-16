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В Анапе более 10 тыс. жителей остались без света

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Энергоснабжения нет в домах более 10 тыс. жителей Анапы. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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«По состоянию на 19:00 мск, в городе Анапе без энергоснабжения находятся более 10 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Восстановить электроснабжение планируется к 21:00 16 августа.

Кроме того, в МЧС отмечают, что в настоящее время остается подтоплено 758 частных домовладений, около 2 тыс. придомовых территорий и подвальные помещения 15 многоквартирных домов.

14 августа режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений. Так, в Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков, в Геленджике за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма.

В тот же день глава МЧС Евгений Зиничев рассказал, что из-за наводнения в регионе эвакуация потребовалась 1,5 тыс. человек, в том числе 995 детям, которые размещены в девяти пунктах временного размещения.

Тогда же в Минэнерго России заявили, что восстановительные работы ведутся силами 93 бригад энергетиков, в состав которых входят 349 специалистов и 95 единиц техники.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

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