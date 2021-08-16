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Источник сообщил об утечке химического вещества на юге Екатеринбурга

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По предварительным данным, в поселке Рудный на юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества. Об этом 16 августа сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, речи об эвакуации жителей не идет, так как большая часть утечки пришлась на промышленную зону, частично она затрагивает садовые дома.

Как сообщили порталу E1.RU очевидцы, местность, где произошел взрыв, накрыло плотным туманом, в воздухе пахнет серой. Жители рассказали, что в данный момент туман стелется по Попову Логу, но вскоре может добраться до Химмаша.

Один из очевидцев при этом указал, что никакого хлопка не слышал, хотя живет в 300 м от завода.

Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее, 4 июля, цистерна с серной кислотой разгерметизировалась на предприятии в Тольятти, жидкость вытекла в аварийную емкость. Инцидент произошел в цеху на улице Новозаводской. В результате никто не пострадал, 12 работников были эвакуированы.

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