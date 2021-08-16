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Футболист Мостовой оценил состав сборной России

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Российский футболист Александр Мостовой в понедельник, 16 августа, оценил состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного цикла к чемпионату мира – 2022. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В частности, спортсмен прокомментировал тот факт, что в состав сборной не вошли футболисты Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев.

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Мостовой считает, что Дзюба мог бы быть полезен в любой команде. Он считает его сильным форвардом и затруднился назвать подходящую ему замену.

По словам футболиста, новый главный тренер Валерий Карпин еще не работал с командой. По этой причине давать какие-либо оценки игрокам пока рано.

«Мое мнение такое, что Дзюба в любое время сборной команде пригодился бы, однозначно пригодился, потому что, давайте так рассуждать логически, как мы говорим. Назовите мне футболиста, который сильнее Дзюбы? В линии атаки? Я пока не вижу, чтобы кто-то был сильнее», — сказал Мостовой.

Ранее в этот же день стало известно, что форвард «Зенита» Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу.

Главный тренер сборной Валерий Карпин, комментируя это, заявил, что у них с футболистом сложились отношения тренер-игрок. Карпин отметил, что общался с Дзюбой больше часа, в том числе они обсудили моменты, интересные Карпину.

Он также пояснил, что Дзюба и нападающий Соболев, которого тоже не вызвали в сборную, в данный момент находятся не в лучшей форме по разным причинам.

Также в этот день был объявлен состав национальной сборной. Впереди команду ждут встречи: с Хорватией — 1 сентября, Кипром — 4 сентября и Мальтой —7 сентября.

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