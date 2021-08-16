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На ремонт дорог в Калининграде выделили еще 120 млн рублей

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Власти Калининграда дополнительно направят на ремонт дорог 120 млн рублей. Ведется поиск подрядчика, который займется ремонтом проблемных участков на 847 улицах.

Специалисты должны будут снять старый асфальт, а также уложить новый. Кроме того, дорожные рабочие приведут в порядок тротуары, передает ИА FlashNord. Ожидается, что специалисты завершат необходимые работы на участках до конца этого года.

Напомним, на строительство нового автомобильного моста в Калининграде готовы выделить 11,8 млрд рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Объект станет дублером существующего двухъярусного моста. Ожидается, что возведение моста займет около пяти лет.

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