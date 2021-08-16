На ремонт дорог в Калининграде выделили еще 120 млн рублей

Власти Калининграда дополнительно направят на ремонт дорог 120 млн рублей. Ведется поиск подрядчика, который займется ремонтом проблемных участков на 847 улицах.

Специалисты должны будут снять старый асфальт, а также уложить новый. Кроме того, дорожные рабочие приведут в порядок тротуары, передает ИА FlashNord. Ожидается, что специалисты завершат необходимые работы на участках до конца этого года.

Напомним, на строительство нового автомобильного моста в Калининграде готовы выделить 11,8 млрд рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Объект станет дублером существующего двухъярусного моста. Ожидается, что возведение моста займет около пяти лет.