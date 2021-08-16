Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Голубничий

Двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, советский легкоатлет Владимир Голубничий умер в возрасте 85 лет. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщается на сайте Европейской легкоатлетической федерации.

Уточняется, что бывший спортсмен умер в родном городе Сумы (Украина). Причины смерти не уточняются.

В федерации выразили соболезнования родным и близким Голубничего.

Голубничий участвовал в пяти Олимпиадах. Был двукратным олимпийским чемпионом (1960,1968), серебряным (1972) и бронзовым (1964) призером Игр.

В 2012 году он в числе 24 легкоатлетов был включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), основанный в Барселоне по случаю празднования 100-летия этой организации, пишет «Спорт-Экспресс».