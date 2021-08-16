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Источник сообщил о взрыве в промзоне в Екатеринбурге

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Взрыв прогремел в промзоне на юге Екатеринбурга. Об этом 16 августа рассказал источник «Интерфакса».

«В промышленной зоне в поселке Рудный в одном из цехов раздался взрыв», — заявил собеседник агентства.

Сведений о пострадавших пока нет. По данным «Известий», в МЧС информация о происшествии пока не поступала.

9 августа на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке прогремели два взрыва. Сообщалось, что во время восстановительных работ из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание было ликвидировано.

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