Источник сообщил о взрыве в промзоне в Екатеринбурге

Взрыв прогремел в промзоне на юге Екатеринбурга. Об этом 16 августа рассказал источник «Интерфакса».

«В промышленной зоне в поселке Рудный в одном из цехов раздался взрыв», — заявил собеседник агентства.

Сведений о пострадавших пока нет. По данным «Известий», в МЧС информация о происшествии пока не поступала.

9 августа на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке прогремели два взрыва. Сообщалось, что во время восстановительных работ из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание было ликвидировано.