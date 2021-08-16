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Лавров обсудил с госсекретарем США ситуацию в Афганистане

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 16 августа, во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента страны и происходящей там смены режима. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИДа.

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Уточняется, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Блинкен со своей стороны рассказал о предпринимаемых американской администрацией действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел.

В свою очередь, Лавров сообщил коллеге о российских оценках ситуации и о контактах посольства РФ с представителями всех основных политсил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка.

Отмечается, что стороны условились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок «для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях».

Ранее в этот день в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства сообщили, что посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, а обстановка в городе и в Афганистане в целом стабилизируется.

Кроме этого, отмечалось, что «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) приступил к наведению общественного порядка, подтвердив при этом гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

Директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов сообщил, что у Москвы в Кабуле есть запасной план действий. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не станет спешить с признанием новых властей. Дипломат уточнил, что всё будет зависеть «от их поведения».

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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