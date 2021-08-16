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В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал 16 августа, что власти обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от наводнений.

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«Сегодня в рамках рабочей поездки лично осмотрел с коллегами два пруда в селах Войково и Бондаренково Ленинского района, из которых основная вода идет на город Керчь и возникает подтопление. С учетом рельефа местности обсудили возможность сооружения дамбы, которая защитит город»,— написал он на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, Аксенов отметил, что уже на этой неделе жители пострадавших от наводнений территорий должны получить выплаты в полном объеме.

Глава Крыма также рассказал, что ситуация находится на контроле, и за всеми участками — как пострадавшими, так и подверженными подтоплению — закреплены ответственные лица. Работу координирует председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Гоцанюк в свою очередь рассказал, что угрозы прорыва дамбы на реке Булганак под Керчью из-за выпавших обильных осадков нет. По его словам, было принято решение дополнительно выделить средства и людей для укрепления существующих дамб и чистки реки Булганак.

Ранее в этот день сообщалось, что междугородные автобусы минуют Керчь из-за подтоплений. По словам главы администрации, которые приводит ИА «Крыминформ», обстановка в городе «тревожная», все службы работают в аварийном режиме. Зарегистрировано 64 заявки от жителей о подтоплении домов.

По данным городских властей, в Керчи в результате сильных дождей подтоплено 17 придомовых территорий многоквартирных домов, 11 подвалов домов, шесть частных домов, 11 улиц, пять социально значимых объектов, в том числе детский сад, Центральный рынок, оптовый рынок и горбольница.

Ликвидацией последствий подтоплений на востоке Крыма занимаются 911 человек, 289 единиц техники и 19 плавсредств. Угроза ливней сохранится до конца суток.

13 августа около 100 домов и 200 участков оказалось в зоне подтоплений на территории четырех населенных пунктов Крыма из-за обильных осадков в последние дни.

В тот же день Аксенов рассказал, что держит на постоянном контроле ситуацию в Керчи и Ленинском районе, связанную с аномальными осадками. Он уточнил, что в настоящий момент принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков в том числе и на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

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