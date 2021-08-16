Эксперт назвал самый надежный актив для долгосрочного инвестирования

На долгосрочном горизонте, исчисляемом многими десятилетиями, золото — это самый надежный актив для инвестирования. Однако на краткосрочный период это сейчас не самое лучшее вложение, особенно на фоне укрепления доллара США на валютном рынке форекс. Об этом заявил «Известиям» в понедельник, 16 августа, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, комментируя понижение цен на этот драгметалл.

По словам эксперта, нынешнее падение цен на золото смотрится как коррекция на фоне роста американской валюты. Но в долгосрочной перспективе стоимость этого драгоценного металла будет расти.

«Динамика золота на исторических данных вполне допускает его ход +/–$500 в год», — отметил он.

Ранее в этот же день унция золота подешевела до $1770, при этом в начале года оно стоило примерно $1900 за унцию. Аналитики UBS Global Wealth Management спрогнозировали обвал до $1600 за унцию и посоветовали владельцам золотых активов либо избавляться от них, либо принять меры для ограничения рисков.

Аналитики также предрекли падение стоимости серебра с $24 до $22. По их прогнозам, выгоднее всего сейчас вкладываться в платину, поскольку ее шире применяют в производстве.

Ранее в понедельник Центробанк повысил средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов Московской биржи на четыре пункта (один пункт соответствует 0,01 коп.), до 73,3954 рубля. Минимальный курс американской валюты составил 73,1575 рубля, максимальный — 73,4875 рубля.

В начале августа «Известия» опубликовали консенсус-прогноз, согласно которому в этом месяце рубль продолжит дорожать. Такое мнение выразили семь из 16 аналитиков из крупнейших банков. Еще шесть экспертов отмечали, что нацвалюта сдаст позиции, но значительно не подешевеет и останется ниже 74 рублей за доллар. Оставшиеся трое заявили, что до конца года рубль вырастет до 71,5–72 рубля за доллар.