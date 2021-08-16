Жительница ХМАО лишилась 5,1 млн рублей из-за «биржевых» мошенников

Жительница Нижневартовска перечислила мошенникам 5,1 млн рублей за несколько дней. Злоумышленники пообещали женщине помощь в заработке на бирже.

По словам 53-летней потерпевшей, она искала информацию о методах заработка в интернете. На одном из сайтов женщина заполнила анкету и оставила свой номер телефона. После этого жительнице Нижневартовска позвонил мужчина, который представился инвестиционным трейдером. Он рассказал о возможностях заработка при торговле на бирже. Злоумышленник предложил женщине осуществить несколько переводов, после чего сообщил о получении дохода.

Для вывода средств потерпевшей предложили внести еще больше средств, а также оплатить страховой взнос. Женщина оформила кредиты и внесла деньги на счет мошенников. Об этом сообщает Muksun.fm.

По данному факту возбуждено уголовное дело.