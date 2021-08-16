Поезд столкнулся с автомобилем в Челябинской области

Авария случилась на перегоне Кыштым–Маук под Челябинском. Водитель автомобиля «Нива» выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся поездом при запрещающем показании сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но избежать удара не удалось.

По данным пресс-службы ЮУЖД, никто не пострадал, передает kursdela.biz. «Габарит пути не нарушен. Из-за происшествия на 23 минуты задержан пригородный поезд № 6901 Челябинск – Верхний Уфалей», — прокомментировали в пресс-службе.

В Забайкальском крае 3 августа грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего состава, после чего 10 вагонов сошли с рельсов. Движение на перегоне было временно приостановлено. После аварии из двух опрокинувшихся цистерн начался разлив авиационного топлива. На месте работал пожарный поезд.