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Прокуратура Якутии проверит приостановку движения паромов по Лене

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Прокуратура Республики Саха (Якутия) совместно с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организовала проверку по факту приостановки движения паромов по Лене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работу паромов временно приостановили на переправах Якутск — Нижний Бестях, Мохсоголлох — Качикатцы, а также Кангалассы — Соттинцы. По предварительным данным, решение было принято из-за задымлений от лесных пожаров и тумана на реке Лена.

Сотрудники прокуратур в ходе проверки оценят, как органы местного самоуправления, ГИБДД и другие организации исполняли требования законодательства об охране правопорядка, обеспечения безопасности дорожного движения, включая информирование населения и обеспечение его питьевой водой, организацию медобслуживания и др., пишет ИА SakhaNews.

В республиканской прокуратуре отмечают, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в августе сообщалось, что в Якутии зафиксировано загрязнение реки Яны. Экологи полагают, что оно связано с лесными пожарами 2018–2020 годов.

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