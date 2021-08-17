Как вы лодку назовете: «Главный герой» возглавил кассу

Sci-Fi-комедия с Райаном Рейнольдсом вырвалась в лидеры проката, а следом за ней идет блокбастер Джеймса Ганна про героев DC, который ранее стартовал с лучшим результатом этого лета, но сейчас откатился на второе место. На третьем месте — мультфильм «Босс-молокосос-2».

Игровая «Матрица»

Тематика компьютерных игр давно и прочно прописалась в литературе и кинематографе, создав новую версию мифа о Платоновой пещере и повод для тревожно-фобических расстройств: а что, если всё происходящее — не более чем игра? Именно в таком пространстве, ведущем свое происхождение еще от «Матрицы», существует центральный персонаж новой ленты Шона Леви «Главный герой» — безымянный, но обаятельный банковский клерк (его называют просто Гай — то есть Парень).

Всё напоминает о дне сурка: каждое утро Парень здоровается с рыбкой в аквариуме, завтракает, надевает свежую голубую рубашку и отправляется в офис, заправляясь по дороге освежающим эспрессо из любимой кофейни. И, кажется, рутинные будни могут длиться целую вечность — пока Гай не влюбляется в девушку «рангом повыше». Ее зовут Molotov Girl, и она оказывается аватаром программистки, создавшей эту игровую вселенную. А Парень и всё его окружение, как выясняется, — неигровые персонажи, NPC, лишенные, по большому счету, миссии и судьбы.

Этот блокбастер заработал более 202 млн рублей в премьерный уикенд и возглавил кассу, подвинув «Отряд самоубийц: Миссия навылет». По мнению президента сети кинотеатров КАРО Ольги Зиняковой, успех «Главного героя» вполне предсказуем.

— Комедийный жанр и звездный каст сделали свое дело. Зрители были рады вновь увидеть на экранах Райана Рейнольдса, Ченнинга Татума и других известных актеров. Имя режиссера, подарившего миру «Оптом дешевле» и «Ночь в музее», а также позитивный «сарафан» и широкая маркетинговая кампания не могли не принести заслуженного результата, — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Шон Леви, представляя фильм, сказал, что интерес к его новой картине в первую очередь определен актуальным социальным посылом: «Мы призываем перестать быть на вторых ролях, замечать людей на заднем плане и сопереживать им. Это важная тема фильма. Он не столько о видеоиграх, сколько о том, каково быть человеком, о жизненном выборе, гуманизме, эмпатии и вере в людей».

Самоубийцы и молокососы

Вторую строку топовой десятки проката занял боевик Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет» из киновселенной DC. Неделей ранее, в свой премьерный уикенд, он заработал рекордные 304 млн рублей, что на 43,5 млн превосходит стартовые цифры марвеловской «Черной Вдовы» и на 69,5 млн — показатели фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» 2020 года (Харли Квинн — также героиня и «Отряда самоубийц»). Однако цифры второго уикенда у «Отряда» не столь впечатляющие — 108 млн рублей.

Аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» считают, что, несмотря на громкий старт, блокбастер Ганна, подвергающий деструкции шаблоны суперменских франшиз, так и не собрал максимально широкой аудитории: помешал негативный «сарафан», доставшийся проекту от ленты 2016 года всё о том же «Отряде», и отсутствие таких звезд, как Уилл Смит, который как раз в ленте 2016 года снимался.

По мнению Ольги Зиняковой, результат второго уикенда «Отряд самоубийц» показывает умеренное падение, но и демонстрирует при этом отличную наработку среди холдоверов.

— Выше — только у «Времени» Шьямалана. Релиз будет продолжать собирать кассу, — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Тройку лидеров проката замыкает анимационный фильм Тома МакГрата «Босс-молокосос-2», заработавший 73 млн рублей и ярко выступивший на предпродажах. В среднем на его показах в залах собиралось более 50 человек, а такие цифры считались очень высокими даже до пандемии.

Как считает Ольга Зинякова, в таком старте нет ничего удивительного.

— Это большой и ожидаемый студийный запуск — сиквел одноименного мультфильма. У него был высокий рейтинг ожидания среди зрителей после успеха первой части, — отметила специалист.

«Аннетт» не спела

На четвертом месте — приключенческая лента Жауме Кольет-Серра «Круиз по джунглям» с Эмили Блант и Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Экранизация диснейлендовского аттракциона демонстрирует умеренное падение на 45,7%. Это лучший результат в 2021 году среди проектов, бравших на старте свыше 200 млн рублей. Всего в копилке этого кино 506 млн.

Также в первую десятку вошли триллер Родольфо Саягеса «Не дыши — 2» (пятое место) со Стивеном Лэнгом и хоррор М. Найта Шьямалана «Время» (шестое место), суммарная касса которого в размере 411 млн рублей позволила обойти такие схожие по жанру проекты, как «Тихое место» (322 млн) и «Проклятие Аннабель — 3» (351 млн).

В активе еще одного холдовера, мультфильма «Лука», уже 530 млн рублей. Он вплотную приблизился к итоговым цифрам «Тачек — 2» (532 млн) и «В поисках Дори» (546 млн). За уикенд анимационный фильм для семейной аудитории заработал 7 млн 680 тыс. рублей, оставив позади фантасмагорический мюзикл «Аннетт» Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, открывавший программу Каннского кинофестиваля (за премьерный уикенд он собрал 5 млн 760 тыс. рублей).

В целом посещаемость кинотеатров растет — играет роль сезонный фактор. А с приходом сентября прокатчики прогнозируют рост кассовых сборов. Выйдет новая долгожданная часть бондианы «Не время умирать», а также отечественные блокбастеры «Нефутбол» и «Небесная команда», авторские ленты «Петровы в гриппе», «Дело» и «Блокадный дневник».