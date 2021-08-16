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В Сочи предложили не строить гостиницы с классификацией меньше трех звезд

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Союз архитекторов Сочи предложил ограничить строительство гостиниц с классификацией меньше трех звезд на побережье Черного моря. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает «РИА Новости».

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Как отметила президент организации Наталья Захарова, к такому решению привело резкое увеличение заявок на возведение бюджетных отелей.

«Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение — градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство», — уточнила глава Союза архитекторов Сочи.

В случае, если инициатива будет одобрена, трехзвездочные отели могут практически исчезнуть с береговой линии, а вместо них появятся объекты размещения с более высоким уровнем обслуживания и сервиса.

13 августа в ФАС сообщили, что до 1 октября 2021 года подготовят законопроект о регулировании цен на отели во время международных мероприятий в России, чтобы предотвратить необоснованный рост стоимости таких услуг. Проект обсудят с другими ведомствами и представителями отрасли. Он должен снизить расходы граждан, бизнеса, государства и повысить доступность гостиниц.

Подчеркивалось, что ежегодно в ФАС поступает большое число обращений и жалоб от граждан на резкий рост стоимости размещения в отелях во время проведения масштабных международных форумов. Так, во время Петербургского международного экономического форума в этом году были зафиксированы факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%.

В тот же день вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, комментируя предложение ФАС, заявил, что в федерации выступают против регулирования цен для отельеров со стороны регуляторов. Он подчеркнул, что у гостиниц нет стабильно высокого спроса в течение всего года, а значит, и загрузки отелей. Поэтому любые эпизоды повышения спроса являются «благом для бизнеса». По словам эксперта, в гостиничной отрасли за рубежом, например в Европе, нет подобной практики регулирования цен в отрасли.

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