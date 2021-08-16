Новые маммографы поступили в медучреждения Приамурья

В больницы и поликлиники Амурской области поступило четыре новые маммографические установки. Об этом сообщает правительство региона.

Оборудование распределили между поликлиникой № 2 в Благовещенске и Свободненской поликлиникой, Ивановской и Магдагачинской больницами. Стоимость каждого аппарата составила 14,2 млн рублей, пишет Амурская Служба Новостей.

Оборудование уже введено в эксплуатацию. Его приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Аппарат предназначен для обследования женщин с целью выявления заболеваний молочной железы. Рак молочной железы — это самая частая онкологическая патология у женщин, поэтому тема оснащения нашей поликлиники маммографом очень актуальна», — рассказала и.о. главврача Свободненской поликлиники Людмила Харичко.

По ее словам, с помощью одного маммографа можно провести 20–25 исследований в смену.

В 2021–2025 годах в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Приамурье планируется приобрести более 1 тыс. единиц оборудования, в том числе пять КТ, 13 флюорографов, девять маммографов, 52 аппарата УЗИ.