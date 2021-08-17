«СберМаркет» подсчитал стоимость приготовления яблочного пирога в регионах РФ

Сервис доставки продуктов «СберМаркет» посчитал «индекс яблочного пирога». Согласно данным сервиса, которые есть в распоряжении «Известий», самый дорогой пирог можно приготовить в Москве и Новосибирске, а самый бюджетный — в Уфе и Перми.

Исследование «СберМаркет» провел накануне Яблочного и Медового спаса. Аналитики сервиса сравнили стоимость ингредиентов для приготовления пирога в крупных городах России.

Эксперты сравнивали стоимость молока, яиц, муки, дрожжей, разрыхлителя и сезонных яблок.

Дешевле всего пирог обойдется жителям Уфы и Перми. Там на продукты потратят 299 рублей. В Самаре и Челябинске придется заплатить 315 и 316 рублей соответственно.

«Самый дорогой пирог получится у жителей Новосибирска — на продукты для него придется потратить 387 рублей. На втором месте — Москва: жителям столицы придется отдать 381 рубль, на третьем месте — Волгоград (375 рублей)», — говорится в пресс-релизе сервиса.

Активнее всего перечисленные продукты начинают покупать перед Яблочным спасом, выяснили аналитики. Чаще всего указанные ингредиенты для пирога покупают в Уфе, Росте-на-Дону и Москве.

Средняя стоимость банки меда объемом 200 мл по России составляет 115 рублей. Чаще всего мед покупают в Москве, реже всего — в Воронеже и Тольятти. Самый популярный в России вид меда — цветочный.

Ранее, 30 июля, исследование «СберМаркета» показало, что чаще всего пользователи из России заказывают онлайн соки, нектары и газированные напитки. Так, сок есть в 17% заказов пользователей, нектары предпочитают 14% покупателей, а газировку — 8%.