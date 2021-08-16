Постпред РФ указал на взятие талибами крупных городов Афганистана без боя

Крупные города Афганистана были взяты боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) без серьезного сопротивления. На это в понедельник, 16 августа, указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы все получали тревожные новости об эскалации насилия и жертвах. Вместе с тем мы видели, что крупные афганские города были сданы без особого сопротивления», — заявил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Кроме того, он отметил, что РФ внимательно следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане и призывает все стороны, вовлеченные в афганское урегулирование, воздерживаться от применения насилия.

Вместе с тем дипломат заявил, что российская сторона не считает нужным поддаваться паническим настроениям на фоне происходящего в Афганистане, хотя, по его словам, подобное развитие событий стало для всех неожиданностью.

Ранее в этот день в МИД РФ рассказали, что посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, а обстановка в афганской столице и в стране в целом стабилизируется. Также отмечалось, что «Талибан» приступил к наведению общественного порядка, подтвердив при этом гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

Также в понедельник директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что у Москвы в Кабуле есть запасной план действий. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не станет спешить с признанием новых властей. Дипломат уточнил, что всё будет зависеть «от их поведения».

По словам Кабулова, возможный процесс исключения «Талибана» из списка террористических организаций в РФ должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН.

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.