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В АМПП назвали крайний срок продления абонементов на парковки со шлагбаумом на сентябрь

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Автомобилисты могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на сентябрь вплоть до 26 августа. Об этом «Известиям» рассказали в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП) в понедельник, 16 августа.

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С 27 августа те места, абонементы на которые не были пролонгированы, окажутся в общей продаже. Приобрести абонемент на первый осенний месяц новые пользователи смогут до 10 сентября включительно при наличии свободных мест.

«Продажи абонементов на октябрь начнутся уже с 1 сентября в случае наличия вакантных мест на выбранной парковке. Данная система была введена для того, чтобы у автомобилистов появилось больше времени купить абонемент на свободные парковки», — рассказали в ведомстве.

При этом для владельцев сентябрьских абонементов ничего не изменится — закрепленные за ними места никому не продадут, если они успеют продлить абонемент в срок (с 1 по 25 сентября).

Абонемент на парковку со шлагбаумом гарантирует наличие свободного парковочного места на обустроенной парковке сроком на календарный месяц. Всего в Москве 37 парковок со шлагбаумом с абонементным режимом, их полный список опубликован на сайте parking.mos.ru в разделе «Парковки со шлагбаумом». На портале также можно продлить абонемент или оформить новый. Кроме того, абонемент можно записать на карту «Тройка», это позволит въехать на парковку без получения парковочного ключа.

По вопросам, касающимся московского парковочного пространства, можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного.

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