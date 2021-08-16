Стало известно о стрельбе вблизи аэропорта Кабула

Интенсивная стрельба ведется неподалеку от аэропорта Кабула в Афганистане. Об этом сообщает в понедельник, 16 августа, Insider Paper в своем Twitter-аккаунте.

Подробности не приводятся.

При этом ранее в этот день стало известно, что американские военные в аэропорту афганской столицы застрелили двух вооруженных мужчин после того, как те открыли по ним огонь.

По некоторым данным, во время другого инцидента в воздушной гавани огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Также сообщалось как минимум о семи погибших в аэропорту Кабула в результате возникшего во время эвакуации хаоса.

Так, в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, что приводит к трагедиям.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.