Ремонтные работы стартовали на Октябрьском проспекте Нижнего Тагила

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» начался масштабный ремонт на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. По информации пресс-службы мэрии, уже заасфальтирован участок дороги у дома № 1.

В этом году по нацпроекту планировалось завершить ремонт на 14 объектах. В данный момент на большинстве из них рабочие опережают график, передает «ТагилСити.Ру». В связи с этим глава города Владислав Пинаев принял решение подать заявку для получения дополнительного финансирования.

В Нижнем Тагиле запланирован ремонт автомобильного моста через реку Выя. Региональное управление автодорог ранее объявило о поиске подрядчика. Начать ремонт необходимо 1 сентября 2021 года, а завершить до 20 мая 2022-го. Максимальная стоимость контракта с исполнителем составит 1,9 млн рублей.