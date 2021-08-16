Эксперт рассказала о способах сэкономить на сборах первоклассника в школу

Психолог Светлана Тонких 16 августа рассказала о способах снизить траты на сборы первоклассника в школу.

«Достаточно одного, максимум двух комплектов классической (школьной. — Ред.) формы. Форма сегодня такая универсальная, что она прекрасно сочетается с различными элементами одежды из базового гардероба ребенка», — заявила психолог в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, тот же совет можно применить и в отношении обуви — купить в качестве «сменки» более универсальный вариант.

Говоря о тратах на канцелярские принадлежности, Светлана Тонких отметила, что первоклассник может обойтись без всевозможных красивых безделушек, не являющихся необходимостью.

Эксперт также рассказала, что ребенку не нужен современный смартфон, поскольку он будет только отвлекать. Вместо него стоит приобрести более простой телефон.

Кроме того, ребенку не нужно покупать большой и тяжелый школьный ранец. Он в первую очередь должен соответствовать росту ребенка. Важной характеристикой ранца является его правильная конструкция: он должен иметь анатомическую или ортопедическую спинку.

Что касается цветов, психолог порекомендовала купить один большой букет от всего класса либо ограничиться другим презентом — к примеру, творческим.

Ранее, 10 августа, аналитики сервиса «Авито» рассказали, что средняя стоимость самых необходимых товаров для школы в России в этом году составила 17 550 рублей. В перечень необходимых товаров вошли школьная форма, спортивная форма для занятий физкультурой, пенал, рюкзак и ноутбук. Отмечается при этом, что родителям девочек школьная форма обойдется в среднем в 650 рублей, что на 9% дороже, чем прошлым летом.

3 мая президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Он уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу. На школьные выплаты выделено более 204 млрд рублей.