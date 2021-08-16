Желтый уровень погодной опасности объявили в Самарской области

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в связи с аномальной жарой в Самарской области. Температура воздуха поднимется до +31…+38 градусов.

Согласно прогнозам, неблагоприятные условия ожидаются с 17 по 19 августа. Об этом сообщает НИА «Самара». Жителям региона рекомендуется соблюдать меры осторожности. В частности, не стоит длительное время находиться на солнце. Стоит избегать повышения физической нагрузки и отказаться от занятий спортом в жару.

Утолять жажду специалисты рекомендуют прохладными напитками. Следует отказаться от употребления кофе и алкоголя.

Ранее синоптики предупредили об аномальной жаре в Липецкой области. До 21 августа температура будет подниматься до +32 градусов.