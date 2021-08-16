Жители Калуги самостоятельно восстановят скульптуру Циолковского

Жители Калуги решили самостоятельно восстановить скульптуру Константина Циолковского с велосипедом. Она установлена на Театральной улице.

Инициатива принадлежит директору Калужского областного драматического театра Александру Кривовичеву. Он разместил в соцсетях пост с просьбой собрать детали, необходимые для реставрации памятника: у скульптуры со временем пропала педаль, цепь с велосипеда и часть вилки переднего колеса.

По словам Кривовичева, которые приводит газета «Весть», скульптура ученого с велосипедом постоянно страдает от «повышенного внимания». Она расположена напротив местного бара. Не раз прохожие залезали на плечи Циолковского. Уже порядка пяти раз приходилось возвращать цепь и педали на велосипед.

Композиция называется «Человек с велосипедом, смотрящий в небо». Ее установили на Театральной улице в апреле 2011 года. Автор — известная в городе скульптор Светлана Фарниева.