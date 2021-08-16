S7 заявила об отсутствии маршрутов над территорией Афганистана

Авиакомпания S7 заявила о том, что не осуществляет полеты над территорией Афганистана. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе компании.

«У S7 Airlines нет маршрутов, проходящих над территорией Афганистана», — рассказали в авиакомпании ТАСС.

Ранее в этот день в авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что самолеты при выполнении рейсов в Дели и Бангкок будут временно облетать воздушное пространство Афганистана. Также немецкая авиакомпания Lufthansa приняла решение приостановить все полеты над Афганистаном.

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая в понедельник приостановил выполнение гражданских рейсов. Руководство воздушной гавани попросило граждан воздержаться от прибытия в авиаузел.

В Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

Вместе с этим в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.