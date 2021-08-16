Почти 94 млн рублей перечислили жители Тамбовской области мошенникам

С начала 2021 года в Тамбовской области зарегистрировано 1,35 тыс. краж и мошенничеств с использованием информационных технологий. Жители региона лишились 93,7 млн рублей.

По данным МВД, злоумышленники использовали различные сценарии обмана. Зачастую мошенники требовали деньги под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду. Кроме того, зарегистрированы несанкционированные списания средств со счетов и случаи несанкционированного оформления кредита. Зачастую тамбовчан удавалось уговорить оформить кредит и перечислить средства на «безопасный счет». Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В правоохранительных органах отмечают популярность мошенничества, при котором потерпевшим рассказывают о ДТП с участием их родственников. В августе подобный звонок поступил жительнице Тамбова. Женщине рассказали, что ее дочь якобы попала в ДТП и требуются деньги, чтобы не было возбуждено уголовное дело. Женщина согласилась передать деньги курьеру и лишь потом позвонила дочери.