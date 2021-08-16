ГИБДД усилит контроль за перевозками детей в Тюменской области

Сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей на дорогах в населенных пунктах перед началом нового учебного года. Профилактическое мероприятие «Дорога домой» пройдет с 16 по 30 августа.

По данным статистики, в конце августа и начале сентября увеличивается количество аварий на федеральных трассах с участием несовершеннолетних. Инспекторы связывают это с тем, что семьи возвращаются из отпусков. Об этом пишет портал «Наш город».

Помимо обычного контроля, в ближайшие две недели инспекторы будут проводить тренинги-инструктажи с родителями.

С начала 2021 года в Тюменской области к административной ответственности привлекли свыше 5 тыс. автомобилистов, которые нарушали правила перевозки детей. В семи авариях установлено, что дети находились в автомобилях без специальных удерживающих устройств. Травмы получили семь детей.