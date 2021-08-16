Карпин объяснил невызов Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в понедельник, 16 августа, прокомментировал невызов форварда «Зенита» Артема Дзюбы в состав национальной команды на ближайшие матчи.

По словам наставника, у них с футболистом сложились отношения тренер-игрок. Карпин отметил, что общался с Дзюбой больше часа, в том числе они обсудили моменты, интересные Карпину.

«Конфликт не то что исчерпан, мне не до этого. Если мы посчитаем, что Дзюба будет приносить пользу, то будет в команде. Дзюба сказал, что готов приезжать в сборную, мечтает играть», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Также Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Дзюбу, а также нападающего Александра Соболева.

«Что касается Дзюбы и Соболева, они сейчас не в лучшей своей форме по разным причинам. Артем даже не попал вчера в состав «Зенита». Я считаю, что для игры за сборную футболист сначала должен проявлять себя за клуб», — заявил наставник.

Тренер подчеркнул, что общался по телефону со всеми футболистами. Он отметил, что любой игрок может не попасть в список сборной.

Ранее в этот же день стало известно, что Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу.

Позже было объявлено, что в состав сборной на отборочные матчи на ЧМ-2022 вошли: вратари Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»); защитники Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитниками, вызванными в состав национальной команды, оказались два игрока «Локомотива» Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, еще двое зенитовцев — Александр Ерохин и Далер Кузяев, футболисты из «Динамо» — Даниил Фомин, Арсен Захарян и Денис Макаров, спартаковцы — Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, а также Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов («Краснодар»), Александр Головин из французского «Монако», Алексей Миранчук из итальянской «Аталанты» и Денис Черышев из испанской «Валенсии».

Нападающими выбраны Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

Сборная России в сентябре проведет три матча, в том числе: 1 сентября — против Хорватии, 4 сентября — против Кипра и 7 сентября — против Мальты.

10 августа Карпин высказался о конфликте с Дзюбой, который имел место, когда спортсмен выступал в «Спартаке» под руководством тренера в сезоне-2011/12. По словам Карпина, всё, что было, уже не важно и нужно смотреть вперед.

Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на пост главного тренера сборной России по футболу 26 июля. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Карпин сменил на посту главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления сборной на Евро-2020.