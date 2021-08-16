В МИД РФ рассказали о ситуации в Афганистане

Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, а обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Об этом 16 августа заявили в пресс-службе МИД РФ.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения»,— говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) приступил к наведению общественного порядка, подтвердив при этом гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий.

В МИД России также призвали все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем.

Ранее в этот день директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что у Москвы в Кабуле есть запасной план действий. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не станет спешить с признанием новых властей. Дипломат уточнил, что всё будет зависеть «от их поведения».

Кроме того, Кабулов заявил, что процесс исключения «Талибана» из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН. По его словам, в МИДе удовлетворены тем, что административные столицы Афганистана «были захвачены мирно, без единого выстрела».

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана согласился подать в отставку и покинул страну.

Спустя день талибы выразили нежелание формировать коалиционное правительство. Отмечалось, что талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства и согласятся лишь на «полную власть».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.