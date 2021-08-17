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Репетиторы рассказали о способе заинтересовать детей изучать иностранный язык

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У родителей не всегда получается правильно и эффективно мотивировать ребенка изучать иностранные языки. Заинтересовать ребенка можно, внедряя иностранный язык в повседневную жизнь. Об этом и других способах мотивации 17 августа «Известиям» рассказали в сервисе «СберУслуги».

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«Иностранный язык — это не только школьный предмет и оценки, но целый новый мир. Учебники — не важно, насколько они красочные и вовлекающие, — все равно остаются книгами с множеством непонятных и запутанных правил. Пусть учебники останутся вспомогательным инструментом в изучении языка, где можно посмотреть правила орфографии, грамматики и пунктуации», — рассказали репетиторы «СберУслуг».

Эксперты посоветовали внедрять иностранный в жизнь ребенка. Например, можно перевести интерфейс смартфона на изучаемый язык. Чем больше будет практики, тем быстрее иностранный язык войдет в жизнь ребенка.

Тем родителям, что говорят на иностранном языке, рекомендуют чаще разговаривать на нем с ребенком. Это поможет ребенку учиться воспринимать иностранную речь на слух. Кроме того, изучать язык можно вместе с детьми, показывая таким образом пример.

Кроме того, можно смотреть мультфильмы на языке оригинала. Это будет тренировать навык понимания на слух и расширит словарный запас ребенка. Смотреть можно знакомые ребенку мультики, что будет упрощать процесс восприятия.

Родителям рекомендуют не зацикливаться на грамматике, а дать ребенку почувствовать себя комфортно в языковой среде.

«Принуждение — малоэффективный инструмент в обучении. Ребенок должен сам найти мотивацию и интерес — это может быть положительный пример родителей, просмотр любимых супергеройских фильмов на языке оригинала, любимая книга, перечитанная уже не раз, или увлекательные компьютерные игры», — добавили репетиторы «СберУслуг».

Ранее, 22 июня, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве приняли решение об отмене обязательного изучения второго иностранного языка в школах страны. По его словам, решение об изучении второго языка будет относиться к полномочиям каждой отдельно взятой школы.

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