Талибы задержали более 60 человек по подозрению в ограблениях

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) 16 августа заявили, что задержали в аэропорту Кабула более 60 человек по подозрению в совершении ограблений.

«В аэропорту Кабула 61 человек, разыскиваемый по подозрению в ограблении, был задержан талибами», — говорится в распространенном заявлении талибов.

Ситуация в аэропорту Кабула второй день остается напряженной. Так, в понедельник стало известно, что американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту.

Ранее в этот день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

В этот же день были опубликованы кадры того, как афганцы пытаются сбежать из страны. Граждане пытаются зацепиться за взлетающие самолеты, что приводит к трагедиям.

Все гражданские рейсы из аэропорта афганской столицы запрещены. Из Кабула осуществляется эвакуация иностранцев. В понедельник США пришлось временно приостановить эвакуацию, чтобы расчистить полосу.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.