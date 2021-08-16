Новый мост через реку Тарбугу построили в Омской области

В Омской области открыли движение по новому мосту через реку Тарбугу. Рабочие продолжают рекультивацию земель и разбирают временную объездную дорогу.

В 2017 году диагностическое обследование старого моста в Кормиловском районе показало, что объект пришел в аварийное состояние. Тогда движение по переправе ограничили для грузовиков. В 2020 году власти заключили контракт на 61,2 млн рублей. По его условиям подрядчик ООО «Профи Плюс» должен был построить новый железобетонный мост длиной 18,5 м с подходами и обустроить объездную дорогу на период строительства. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

На текущий момент готовность объекта составляет 99%. Движение по мосту открыли для автомобилистов. Полностью все работы завершат до 20 августа.