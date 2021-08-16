Житель Астрахани погиб от удара током на даче

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 41-летнего жителя Астрахани. Мужчину ударило током во время работ на даче.

Инцидент произошел 15 августа. Дачники обнаружили в садовом товариществе «Полет» тело соседа. По предварительной версии, мужчина пытался самостоятельно устранить проблемы с электричеством. С помощью стремянки он залез на опору электропередач и получил удар током во время выполнения работ. Об этом пишет «Астрахань-24».

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

11 августа в Нижнем Новгороде от удара током погиб девятилетний мальчик. Ребенок коснулся гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы.