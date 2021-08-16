Расследование драки со стрельбой в Саратове вывело полицию на депутата Бондаренко

Расследование массовой драки со стрельбой в Саратове вывело полицию на депутата областной думы Николая Бондаренко. Об этом 16 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Так, одним из участников потасовки является известный в криминальных кругах Фаик Мамедов, которого часто видели в компании с Бондаренко, в том числе в престижном саратовском клубе «Сохо».

Массовая драка у автобусной остановки в Саратове произошла 10 августа при участии около 50 человек. Один из участников был ранен в ногу, у нескольких были диагностированы травмы головы и переломы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Со слов очевидцев, с места происшествия скрылись автомобиль ВАЗ «Приора» без номерных знаков и «Мерседес», владельцем которого является Мамедов.

Отмечается, что Бондаренко также часто появлялся в компании еще одного известного в криминальных кругах мужчины — Андрея Сторожева по прозвищу Кеша, которому депутат помог оформить партийный билет в КПРФ.

Ранее в июле в интернете распространилось видео, сделанное в одном из караоке-клубов в Ставропольском крае, где проводил время Бондаренко. По данным Telegram-каналов, съемка была сделана 1 мая, когда политик праздновал День весны и труда. Как отмечали пользователи, депутат, который жалуется на проблемы со здоровьем, «более четырех часов пил и кутил в караоке, покуривал кальян и в итоге заплатил по счету более 100 тыс. рублей».

В феврале депутат был задержан за участие в несанкционированной акции 31 января.

В ноябре 2019 года стало известно о долгах Бондаренко за коммунальные услуги. Как выяснилось, депутат не платил за ЖКУ около 15 месяцев. Депутат, в свою очередь, подтвердил наличие долга более чем в 56 тыс. рублей. По его словам, он не платит по счетам, так как жители его дома сначала провозгласили товарищество собственников жилья (ТСЖ), однако потом туда пришла управляющая компания (УК).

Депутат от КПРФ стал известен после того, как в середине октября 2018 года министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова высказалась о том, что 3,7 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково». В ответ на это Бондаренко решил провести эксперимент на себе и объявил о начале так называемой министерской диеты. Он также предложил Соколовой последовать его примеру, но министр отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.