Синоптики прогнозируют заморозки в сентябре в Свердловской области

Синоптики прогнозируют заморозки на территории Свердловской области с началом осени. По словам специалистов, понижение температуры является вариантом климатической нормы.

На севере региона заморозки прогнозируют в первой декаде сентября. Во второй декаде похолодание возможно уже на юге. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко отметила, что заморозки на почве могут затруднить уборочную кампанию. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В ближайшую неделю в Свердловской области ожидается жара с температурой +30 градусов.

В Оренбургской области МЧС предупреждает граждан об аномальной жаре с температурой до +37 градусов. В регионе прогнозируют пятый класс пожарной опасности.