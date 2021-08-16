Почти 25% всех посевов уничтожены из-за засухи на полях Удмуртии

Минсельхоз Удмуртии завершил подсчет ущерба от засухи, от нее погибло 24% всех посевов. В целом пострадала территория в 73,6 тыс. га, в том числе кормовые травы погибли на площади 25 тыс. га, зерновые и зернобобовые — на 42,3 тыс. га.

Огромное количество насекомых-вредителей уничтожили большую часть урожая рапса и овощей. От жары пострадали и сельхозживотные, информирует udm-info.ru.

Напомним, в Удмуртии самые значительные потери от засухи понесли три района: Шарканский, Завьяловский и Юкаменский. В целом от почвенной засухи пострадали 13 из 25 сельских районов. Без уборки останутся 23,3 тыс. га, засеянных зерновыми культурами.