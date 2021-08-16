Временный мост построят через реку Великую в Пскове

В Пскове построят временный объездной мост через реку Великую. Он будет работать, пока идет капитальный ремонт Ольгинского моста. Разработку проектно-сметной документации заказало управление городского хозяйства администрации Пскова.

В соответствии с документами, размещенными на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 35 206 000 рублей. Мост сделают двухполосным. Максимальная скорость движения по переправе составит 60 км/ч. Створы сооружения разместятся на улицах Профсоюзная – Розы Люксембург и Ипподромная – Комсомольская площадь.

Проектно-сметную документацию должны подготовить к 20 ноября, но само строительство начнется лишь в 2023 году.

Ремонт Ольгинского моста еще не начался. Готовится проект работ. На время ремонта планируют обустроить объезд. Конструкции временного моста в будущем используют для строительства путепровода на улице 128-й Стрелковой Дивизии, пишет «Псковская лента новостей».