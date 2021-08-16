Новый премьер Молдавии заявила о важности диалога с Россией

Новый премьер Молдавии Наталья Гаврилица в ходе встречи с послом РФ в Республике Молдова Олегом Васнецовым 16 августа заявила о важности ведения активного диалога с Россией.

«Наталья Гаврилица подчеркнула важность поддержания и консолидации прагматичного и активного диалога по всем аспектам двусторонней повестки дня, ориентированного на поиск осуществимых решений существующих проблем», — говорится в сообщении на странице правительства Молдовы в Facebook.

Кроме того, подчеркивается, что в ходе дискуссии два чиновника проанализировали эффективность межправительственных механизмов реализации торговли, культурного обмена и усиления двустороннего сотрудничества.

Ранее, 6 августа, президент Молдавии Майя Санду заявила, что после формирования нового правительства страны властям нужно наладить сотрудничество с Россией. Она выделила тему расширения экспорта молдавских товаров в Россию, а также социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов в стране и новый контракт на поставку в республику газа из РФ.

Главной причиной нестабильности в отношениях с российскими партнерами глава Молдавии назвала «неразрешенный приднестровский конфликт». Новое правительство и она готовы, по ее словам, обсуждать вопросы безопасности как с руководством стран в регионе, так и с международными организациями.

12 июля глава пропрезидентской Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Молдавии важно обсудить с РФ вопрос поставок газа. По словам политика, в Кишиневе готовы к сотрудничеству с Москвой, поскольку это является их желанием.

Выборы в парламент в Молдавии состоялись 11 июля. Они были проведены досрочно. Явка избирателей превысила 48,41%. Партия Санду «Действие и солидарность» по итогам выборов набрала 52,8% голосов избирателей, получив таким образом парламентское большинство. Это позволяет ей формировать правительство страны.